Причиной гибели россиян при взрыве в Находке назвали разбор гранаты на дому

Причиной взрыва в жилом доме в Находке стала детонация гранаты, которую местные жители решили разобрать в домашних условиях. Об этом в понедельник, 26 августа, со ссылкой на собственные источники сообщает РЕН ТВ.

По данным издания, накануне двое жителей Находки нашли на улице опасный предмет, но не вызвали специалистов и решили разобрать его, в результате чего произошел взрыв. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.

Как сообщил РИА Новости представитель региональной администрации, двое пострадавших — мужчина и женщина — находятся в крайне тяжелом состоянии, их готовят к операции.

О взрыве боевой гранаты в Находке, в результате которого погибли два человека, сообщалось ранее 26 августа. Инцидент произошел в 17:30 по местному времени на первом этаже четырехэтажного многоквартирного дома на Заводской улице. Пострадала только квартира №10, в которой произошел взрыв. Само здание уцелело.

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