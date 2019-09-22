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Отправленный на утилизацию арсенал оружия нашелся в подмосковном пруду

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В подмосковной Балашихе в пруду нашли мешок с ружьями и обрезами, которые были изъяты по всей России и должны были отправиться на утилизацию. Об этом в воскресенье, 22 сентября, сообщает Tekegram-канал Baza.

Арсенал выловил из воды местный житель. В мешке лежали два охотничьих ружья и два обреза. Мужчина вызвал полицию. Прибывшие на место сотрудники проверили серийные номера оружия и выяснили, что все оно некоторое время назад было в розыске в связи с уголовными делами, затем изъято и отправлено на утилизацию. Никакой более новой информации в базе не было.

Отмечается, что ружья и обрезы были изъяты в разное время и по всей России — от Красноярского края до Волгоградской области. Существует версия, что неизвестные сотрудники полиции провели оружие по базе как утилизированное, после чего продали его, отмечает канал.

Официального подтверждения этой информации нет.

В четверг, 19 сентября, стало известно, что в Дагестане с арсеналом оружия задержали бывшего вице-президента махачкалинского футбольного клуба «Анжи» Махи Идрисова. У него обнаружены пачки денег, автоматы Калашникова, помповые ружья, пистолеты Макарова и Стечкина, кинжалы, бейсбольные биты, граната и патроны.

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