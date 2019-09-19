Бывшего вице-президента футбольного клуба «Анжи» задержали с арсеналом

В Дагестане задержали бывшего вице-президента махачкалинского футбольного клуба «Анжи» Махи Идрисова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на республиканское управление МВД.

По информации Telegram-канала Baza, во время обысков у него обнаружили арсенал. На опубликованных фотографиях запечатлены пачки денег, автоматы Калашникова, помповые ружья, пистолеты Макарова и Стечкина, кинжалы, бейсбольные биты, граната, патроны и другое оружие.

По неофициальным данным, связанное с Идрисовым предприятие разбавляло купленную высококачественную нефть и продавало такой продукт своим клиентам. При этом телеканал РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник сообщает, что Идрисова задержали по подозрению в экстремизме и доставили в местное управление ФСБ.

Ранее сообщалось, что в Тарумовском районе Дагестана задержан террорист, достававший из тайника мощную самодельную бомбу. Установлено, что он планировал совершить теракт на территории республики.

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