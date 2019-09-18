Уничтоженные в Кабардино-Балкарии террористы планировали теракты

Ликвидированные в ходе столкновения с силовиками в городе Чегем в Кабардино-Балкарии террористы планировали совершить теракты на территории республики. Об этом в среду, 18 сентября, сообщает РИА Новости со ссылкой на информационный центр Национального антитеррористического комитета (НАК).
В НАК сообщили, что силовики предложили скрывавшимся в частном доме на 1-м Промышленном проезде в Чегеме террористам сдаться. В ответ они открыли огонь и были уничтожены. Мирные жители и сотрудники спецслужб не пострадали.
Личности участников религиозно-экстремистской группировки предварительно установлены. На месте перестрелки найдено самодельное взрывное устройство, оружие и патроны.
Ранее сообщалось, что с пяти утра среды в Чегеме был введен режим контртеррористической операции (КТО). Силовикам стало известно, что на окраине города скрываются террористы. Около шести утра в городе началась перестрелка, и боевики были ликвидированы.