Уничтоженные в Кабардино-Балкарии террористы планировали теракты

Ликвидированные в ходе столкновения с силовиками в городе Чегем в Кабардино-Балкарии террористы планировали совершить теракты на территории республики. Об этом в среду, 18 сентября, сообщает РИА Новости со ссылкой на информационный центр Национального антитеррористического комитета (НАК).

В НАК сообщили, что силовики предложили скрывавшимся в частном доме на 1-м Промышленном проезде в Чегеме террористам сдаться. В ответ они открыли огонь и были уничтожены. Мирные жители и сотрудники спецслужб не пострадали.

Личности участников религиозно-экстремистской группировки предварительно установлены. На месте перестрелки найдено самодельное взрывное устройство, оружие и патроны.

Ранее сообщалось, что с пяти утра среды в Чегеме был введен режим контртеррористической операции (КТО). Силовикам стало известно, что на окраине города скрываются террористы. Около шести утра в городе началась перестрелка, и боевики были ликвидированы.

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