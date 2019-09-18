Силовики вступили в бой с террористами в Кабардино-Балкарии

Сотрудники силовых служб вступили в боестолкновение с заблокированными боевиками в зоне проведения контртеррористической операции (КТО) в Кабардино-Балкарии. Об этом в среду, 18 сентября, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на собственный источник.

По данным агентства, на окраине города Чегем около шести часов утра были слышны выстрелы. Источник отмечает, что перестрелка уже прекратилась. На данный момент в городе не слышно стрельбы.

Ранее сообщалось, что в Чегеме с пяти утра был введен режим КТО. Силовики получили информацию о том, что в одном из домов могут прятаться экстремисты, которые готовят теракт.

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