Появились подробности нападения на пост полиции в Чечне

Напавший на пост полиции в Чечне зарезал полицейского и был уничтожен на месте. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

«Неизвестный подошел к полицейскому, нанес ножевое ранение, впоследствии сотрудник скончался по дороге в госпиталь. Нападавший уничтожен», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что у злоумышленника при себе была граната.

Инцидент произошел в понедельник, 1 июля, в Ачхой-Мартановском районе Чечни. Ранее Telegram-канал «Северный Кавказ» сообщил, что нападавших было двое — один из них подорвался, другой — открыл огонь по несущим службу сотрудникам Временной оперативной группировки органов и подразделений МВД России в Северо-Кавказском регионе, а затем скрылся.

24 июня в Грозном, напротив резиденции лидера Чечни Рамзана Кадырова, мужчина напал с ножом на полицейского, который остановил его машину для проверки документов. Сотрудник Росгвардии, увидев происходящее, поразил злоумышленника из огнестрельного оружия и был ранен. Нападавший скончался на месте.

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