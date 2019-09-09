В Грозном убили обстрелявшего силовиков водителя

Полицейские в Грозном ликвидировали открывшего стрельбу по силовикам мужчину. Об этом в понедельник, 9 сентября, «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе МВД Чечни.

По данным МВД, полицейские остановили автомобиль по ориентировке на Петропавловском шоссе в Грозном в 8:30. Водитель — уроженец Надтеречного района Усман Азиев 2001 года рождения — открыл огонь по силовикам из пистолета и был убит.

На месте происшествия работают следователи, обстоятельства случившегося устанавливаются.

1 июля сообщалось, что в Чечне убит один из двух напавших на силовиков боевиков, который смертельно ранил ножом полицейского.

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