На месте ликвидации террористов в Кабардино-Балкарии нашли самодельные бомбы

На месте боестолкновения силовиков с террористами в городе Чегем в Кабардино-Балкарии найдена взрывчатка. Об этом в среду, 18 сентября, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на собственный источник.

По данным агентства, обнаружены были самодельные взрывные устройства (СВУ), на место прибыли взрывотехники. Если СВУ не удастся обезвредить, то может быть принято решение об их уничтожении в зоне контртеррористической операции (КТО).

Ранее в среду сообщалось, что в ходе КТО в Чегеме были уничтожены два террориста. По информации СМИ, это были входившие в религиозно-экстремистскую группировку местные жители. Режим КТО был введен в Чегеме в среду в пять утра.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru