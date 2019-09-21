Обнаружены пропавшие после расстрела сотрудников спецсвязи миллионы рублей

Деньги, похищенные во время нападения на сотрудников спецсвязи на вокзале в Брянске, были обнаружены в доме у подозреваемого. Видео обыска опубликовано на сайте регионального Следственного комитета.

Помимо этого, были найдены одежда подозреваемого, оружие, а также носитель с записями камер видеонаблюдения отдела спецсвязи.

Инцидент произошел вечером 19 сентября. Тела погибших нашли в комнате на складе после того, как они не вышли на запланированный сеанс связи. Подозреваемым в убийстве оказался 31-летний коллега погибших. В ходе допроса он дал признательные показания.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!