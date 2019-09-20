Сотрудников спецсвязи расстреляли на российском вокзале

Двое сотрудников спецсвязи найдены погибшими на вокзале в Брянске. Об этом в пятницу, 20 сентября, сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник.

По данным агентства, погибшие были сотрудниками вокзала «Брянск-1», а убиты они были на станции «Брянск-Орловский». Предположительно, неизвестные расстреляли их в ночь на 20 сентября. Жертвы получили ранения в голову и скончались на месте.

По факту случившегося проводится проверка, обстоятельства преступления устанавливает следственная группа.

Федеральное государственное унитарное предприятие «Главный центр специальной связи» (ФГУП «Спецсвязь») занимается доставкой почтовых отправлений.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет и МВД восстановили хронологию событий, в ходе которых сотрудник полиции на Московском метрополитене расстрелял двоих коллег из отдела собственной безопасности у станции метро «Рязанский проспект». Задержанный полицейский заявил, что начал стрелять потому, что его собирались подставить.

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