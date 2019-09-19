Появилось видео последних минут жизни раненного коллегой полицейского

Камеры наружного видеонаблюдения зафиксировали последние минуты жизни раненного около станции московского метро сотрудника отдела собственной безопасности полиции (ОСБ) Максима Веялко. Видеозапись опубликовал Telegram-канал Baza.

На опубликованных кадрах заметен убегающий от стрелявшего в него коллеги мужчина. «В него попали несколько пуль, он истекает кровью», — сказано в описании. По утверждению Baza, сотрудник ОСБ пробежал несколько десятков, после чего потерял сознание и скончался.

Полицейский открыл огонь из табельного оружия по своим коллегам возле станции метро «Рязанский проспект» в среду, 18 сентября. В результате один сотрудник ОСБ погиб, а другой был госпитализирован с ранениями. Стрелявший был задержан, им оказался 35-летний сотрудник полиции метрополитена, носящий звание старшего прапорщика.

По неофициальной информации, нападавший мог открыть стрельбу по коллегам из-за того, что ему подбросили еще тысячу рублей к тем двум, которые он получил в качестве взятки у нелегального мигранта. Якобы так полицейские хотели «утяжелить» статью.

Возбуждено уголовное дело по статье 317 («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов») УК РФ. Подозреваемый доставлен в следственное подразделение для допроса.

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