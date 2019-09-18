Открывший огонь по коллегам полицейский хотел сбежать

Полицейский, открывший огонь по коллегам у станции московского метро, пытался сбежать. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

По словам источника, сотрудник полиции планировал скрыться с места преступления, однако был оперативно задержан во дворах.

Согласно предварительным данным, полицейские из отдела собственной безопасности (ОСБ) пытались задержать коллегу с поличным при получении взятки. Отмечается, что нападавший находился в разработке у коллег из ОСБ. «Но полицейский, который был при исполнении обязанностей, сразу же открыл стрельбу из табельного оружия», — отметили в полиции.

Полицейский открыл огонь из табельного оружия по своим коллегам возле станции метро «Рязанский проспект» в среду, 18 сентября. В результате один сотрудник ОСБ погиб, а другой был госпитализирован с ранениями. Стрелявший был задержан, им оказался 35-летний сотрудник полиции метрополитена, носящий звание старшего прапорщика.

По неофициальной информации, нападавший мог открыть стрельбу по коллегам из-за того, что ему подбросили еще тысячу рублей к тем двум, которые он получил в качестве взятки у нелегального мигранта. Якобы так полицейские хотели «утяжелить» статью.

Возбуждено уголовное дело по статье 317 («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов») УК РФ. Подозреваемый доставлен в следственное подразделение для допроса.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!