Российский полицейский уехал на разборки и был найден мертвым в реке

Помощник оперативного дежурного отдела полиции в подмосковном Одинцове 37-летний Роман Дегтев был найден мертвым в Москве-реке. Об этом со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщает «Комсомольская правда».

Полицейский пропал почти две недели назад, 6 сентября. Спустя несколько дней его супруга забила тревогу и начала разыскивать мужа. Позднее в его квартире сотрудники правоохранительных органов нашли записку. На клочке бумаги сбивчивым почерком было написано: «Уехал к Оловянникову на разборки, он зачем-то прислал своих людей, хотя все деньги шли через него, и он сам их Сергею отвозил, иногда просил меня, а теперь пытается меня обвинить во всем».

В послании мужчина также просит передать эту записку в полицию, если «не дай бог с ним что-то будет». В день, когда было найдено письмо, стражи порядка допросили Оловянникова, который работает с Дегтевым в одном отделе, но тот заявил, что никакого отношения к пропаже коллеги не имеет. Более того, полицейский сообщил, что про упомянутые в послании деньги он слышит впервые.

При этом, по словам других сотрудников отдела полиции, Дегтев взял деньги у нескольких коллег, «взамен на которые обещал помочь в получении служебного жилья». Общая сумма превысила миллион рублей. В то же время, как отметили источники издания, мужчина решить такие вопросы явно не мог, а деньги передавал якобы высокопоставленным полицейским. Накануне его пропажи про эту схему стало известно начальнику полиции, и Дегтеву грозило увольнение.

Утром 18 сентября его тело нашли в районе Звенигорода в Москве-реке. По предварительным данным, смерть наступила около семи дней назад. Следователи рассматривают две версии: суицид и убийство. Сотрудники правоохранительных органов также намерены выяснить, связана ли смерть Дегтева с ситуацией с деньгами.

Ранее 18 сентября стало известно, что сотрудник полиции открыл огонь по своим коллегам у станции метро «Рязанский проспект» в Москве. В результате перестрелки погиб сотрудник УСБ МВД, еще один был госпитализирован в тяжелом состоянии. Они проводили оперативные мероприятия по задержанию постового полицейского, подозреваемого во взяточничестве, который воспользовался табельным оружием.

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