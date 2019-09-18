Полицейский-взяточник расстрелял коллег в Москве

В Москве рядом со станцией метро «Рязанский проспект» произошла перестрелка. Об этом в среду, 18 сентября, сообщает Telegram-канал Baza.

По данным канала, огонь открыл сотрудник полиции.

В свою очередь Telegram-канал 112 сообщает, что в результате перестрелки погиб сотрудник УСБ МВД, а его коллега был госпитализирован в тяжелом состоянии. Они проводили оперативные мероприятия по задержанию постового полицейского, подозреваемого во взяточничестве, который воспользовался табельным оружием.

21 августа сообщалось, что в Краснодаре произошла перестрелка, в которой участвовало около 10 человек. В результате погиб 27-летний мужчина. Четверо подозреваемых были задержаны.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru