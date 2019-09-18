Причиной перестрелки полицейских в Москве назвали подброшенную тысячу рублей

Полицейский мог открыть стрельбу по двум сотрудникам ОСБ из-за того, что ему подбросили еще тысячу рублей к тем двум, которые он получил в качестве взятки у нелегального мигранта. Эту версию приводит Telegram-канал Baza. Якобы так полицейские хотели «утяжелить» статью.

Всего же рассматривается несколько версий, утверждает канал.

Официального подтверждения этой информации нет.

Полицейский открыл огонь из табельного оружия по своим коллегам возле станции метро «Рязанский проспект» в среду, 18 сентября. В результате один сотрудник ОСБ погиб, а другой был госпитализирован с ранениями. Позже он также скончался. Стрелявший был задержан, им оказался 35-летний сотрудник полиции метрополитена, носящий звание старшего прапорщика.

Возбуждено уголовное дело по статье 317 («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов») УК РФ. Подозреваемый доставлен в следственное подразделение для допроса.

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