Московский полицейский открыл огонь по коллегам из-за взятки в две тысячи рублей

В Москве полицейский открыл огонь из табельного оружия по своим коллегам, из-за того что те пытались задержать его при получении взятки в две тысячи рублей.Об этом в среду, 18 сентября, сообщает Telegram-канал Baza.

По данным канала, мужчина вымогал взятку у нелегального мигранта за отсутствие прописки.

Ранее сообщалось, что инцидент произошел возле станции метро «Рязанский Проспект». В результате один сотрудник погиб, а другой был госпитализирован с ранениями.

Стрелявшего задержали. Им оказался 35-летний старший прапорщик.

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