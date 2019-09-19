Российский полицейский объяснил расстрел пытавшихся его задержать коллег

Сотрудник полиции Московского метрополитена Алексей Смирнов, открывший стрельбу по полицейским, которые пытались его задержать по подозрению в получении взятки, заявил, что его хотели подставить. Об этом сообщил Telegram-канал Baza со ссылкой на переписку Смирнова с гражданской женой.

«Нет, все плохо, меня пытались подставить, одного убил, другого ранил, сотрудники ОСБ», — написал полицейский супруге. Она ему сообщила, что нашла адвоката.

18 сентября полицейский открыл огонь из табельного оружия по сотрудникам отдела собственной безопасности (ОСБ) МВД возле станции метро «Рязанский проспект». В результате один сотрудник ОСБ погиб, а другой был госпитализирован с ранениями. Стрелявший был задержан, им оказался 35-летний работник полиции метрополитена, носящий звание старшего прапорщика.

По неофициальной информации, он мог открыть стрельбу по коллегам из-за того, что ему подбросили еще тысячу рублей к тем двум, которые он получил в качестве взятки у нелегального мигранта. Якобы так полицейские хотели «утяжелить» статью.

Возбуждено уголовное дело по статье 317 («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов») УК РФ.

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