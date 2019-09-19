Оценено состояние пострадавшего в перестрелке московского полицейского

Состояние полицейского, раненного коллегой при попытке задержать его с поличным при получении взятки, оценивается как тяжелое. Об этом «Интерфаксу» сообщил знакомый с ситуацией источник.

По его информации, пострадавший находится в операционной, где хирурги борются за его жизнь. Полицейский получил огнестрельное ранение в шею и живот. Кроме того, его доставили в больницу с большой кровопотерей.

Полицейский открыл огонь из табельного оружия по сотрудникам отдела собственной безопасности (ОСБ) МВД возле станции метро «Рязанский проспект» в среду, 18 сентября. В результате один сотрудник ОСБ погиб, а другой был госпитализирован с ранениями. Стрелявший был задержан, им оказался 35-летний сотрудник полиции метрополитена, носящий звание старшего прапорщика.

По неофициальной информации, нападавший мог открыть стрельбу по коллегам из-за того, что ему подбросили еще тысячу рублей к тем двум, которые он получил в качестве взятки у нелегального мигранта. Якобы так полицейские хотели «утяжелить» статью.

Возбуждено уголовное дело по статье 317 («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов») УК РФ. Подозреваемый доставлен в следственное подразделение для допроса.

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