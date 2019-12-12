Россиянин поссорился с матерью и сжег ее квартиру

Житель города Канска (Красноярский край) устроил пожар в квартире, принадлежащей его матери. Об этом сообщается на сайте местного управления МВД.

Незадолго до ЧП россиянин 1981 года рождения поссорился с мамой. После конфликта женщина ушла из дома. Обиженный мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, сжег в квартире шторы, а когда огонь стал распространяться, тоже ушел.

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Информация о случившемся поступила в дежурную часть из пожарной охраны около полуночи. Оперативникам удалось задержать поджигателя в течение получаса. Ущерб, причиненный пенсионерке, оценивается в более чем 500 тысяч рублей. В отношении сына женщины возбуждено уголовное дело, ему грозит тюремное заключение на срок до пяти лет. Ранее задержанный уже был судим.

В декабре 2018-го похожий случай произошел в Омске. Местный житель поджег квартиру, чтобы та не досталась его сестре. Тушить пожар пришлось полусотне сотрудников МЧС и представителям других экстренных служб. Сам поджигатель попал в больницу. В минувшем ноябре уголовное дело в отношении него направили в суд.

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