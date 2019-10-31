Кошка спасла хозяйку от пожара и исчезла в дыму

В американском городе Лансинг, штат Нью-Йорк, кошка спасла жизнь своей хозяйке, разбудив ее во время пожара в ее квартире. Об этом сообщает UPI.

Даниэль Шафер (Danielle Schaffer) рассказала, что спала в своей квартире в Юниверсити Парк, когда на нее прыгнула кошка по кличке Китти (Kitty), которую она пять лет назад подобрала на улице. Женщина проснулась и увидела, что квартиру заполняет дым, а по стенам распространяется огонь.

Ее питомец исчез в дыму до того, как Шафер успела эвакуироваться из квартиры. На следующий день пожарный нашел Китти в сгоревшей квартире и вернул хозяйке. Животное надышалось дымом и получило травмы роговиц. Кошка прошла лечение в больнице для животных.

Во время пожара взрывались баллоны с пропаном. Возгорание полностью разрушило девять квартир и стало причиной переселения 12 жильцов. Ведется расследование причин возникновения пожара.

Ранее сообщалось, что в американском городе Инид, штат Оклахома, пес спас семью от пожара в жилом фургоне и погиб в огне. Собака разбудила мальчика — своего хозяина, в результате чего мальчик и его семья успели эвакуироваться, а двух собак, включая спасительницу, вытащить из огня не удалось.

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