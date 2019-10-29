Собака спасла хозяев ценой собственной жизни

В американском городе Инид, штат Оклахома, пес спас семью от пожара и погиб в огне. Об этом сообщает информационный портал Enid News & Eagle.

Ночью в воскресенье, 27 октября, в одном из местных парков для кемпинга загорелся жилой фургон. По словам одного из жителей трейлера, пес, который почуял запах дыма, прибежал в его спальню и разбудил его, предупреждая о начавшемся пожаре.

Мальчик, разбуженный псом, успел вовремя поднять всех жильцов фургона.

По словам маршала пожарной охраны города Инид Кена Хелмса, он видел как через переднюю дверь на улицу выскочил взрослый мужчина с собакой, два мальчика выбраться через окно. Один из них получил легкую травму ноги.

Двух собак, одной из которых была спасительница, вовремя вытащить из огня не удалось.

По предварительным данным, причиной возгорания стала оставленная без присмотра свеча. Сотрудники пожарной службы сообщили, что дом на колесах не подлежит восстановлению, а его жители временно направлены к друзьям и родственникам.

Ранее сообщалось о кошке, которая спасла российскую семью от смерти в пожаре. Животное скреблось в дверь, чтобы предупредить хозяев о том, что их дом охвачен огнем.

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