Храбрая собака спасла семью от пожара

В городе Нью-Олбани американского штата Индиана собака спасла семью от пожара. Об этом сообщает информационный портал One India.

Пес по кличке Дадли почувствовал запах дыма на кухне и начал лаять. Хозяин питомца находился в душе и, услышав лай, обнаружил возгорание. Он позвал своего сына Терренса и вместе с ним выбрался из дома. Стена обрушилась из-за пламени, и животное осталось внутри.

Прибывшие на место происшествия спасатели бросились вытаскивать Дадли и обеспечили его необходимым количеством кислорода и воды. Пес получил ожоги уха и глаз, а также отравился углекислым газом. Сейчас он находится в ветеринарной клинике и восстанавливается.

Ранее сообщалось, что в США собака предупредила хозяйку о пожаре в соседском доме и спасла жизнь трем членам семьи. Местное бюро по расследованию пожаров и поджогов разбирается в причинах произошедшего.

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