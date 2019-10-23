Кошка спасла российскую семью от мучительной смерти

В поселке Николаевка Еврейской автономной области кошка спасла супружескую пару от смерти при пожаре. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный главк МЧС.

По словам хозяев сгоревшего дома, утром в их дверь скреблась кошка. Мужчина вышел на порог и обнаружил, что напуганный питомец мечется в разные стороны, а деревянную веранду охватили языки пламени. Огонь распространялся на крышу.

Россиянин благополучно вывел жену и кошку из горящего жилья. Через шесть минут прибыли пожарные и оперативно потушили огонь. В результате возгорания дом выгорел изнутри, а крыша обрушилась.

Супругов вместе с кошкой отвезли в пункт временного размещения. Домовладельцы объяснили, что они использовали отопительную печь, хотя знали о неполадках в электрическом котле. Официальная причина пожара не уточняется.

Ранее в октябре сообщалось о шпице по кличке Гуччи, который спас хозяина от пожара. Пес разбудил спящего владельца дома, не подозревавшего о возгорании. Благодаря питомцу мужчина успел вовремя выбраться из горящего здания.

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