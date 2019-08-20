Храбрый пес напал на акулу и спас хозяина

В американском штате Калифорния собака напала на акулу, чтобы защитить своего хозяина. Об этом сообщает Newsweek.

В конце июля Джеймс Уайт (James White) рыбачил в бухте Бодега. Своего пса породы питбуль по кличке Дэрби (Darby) он оставил в машине неподалеку. Мужчина почувствовал сильное натяжение лески и около десяти минут сражался с уловом. Вскоре он увидел, что поймал плоскоголовую семижаберную акулу длиной около двух метров, и попытался снять ее с крючка.

Как только Уайт приблизился к хищной рыбе, та вцепилась в его ногу. Мужчина не мог отцепить акулу с ноги и истекал кровью — зубы хищника повредили артерию. Он закричал в надежде, что кто-то из удивших неподалеку рыбаков поможет ему.

На голос хозяина прибежал Дэрби, сумевший открыть дверь машины. Пес укусил акулу в жабры, однако она еще сильнее вцепилась в ногу рыбака. Тогда собака схватила хищника за хвост и стащила его с ноги мужчины. Уайт выбросил акулу в воду, после чего она уплыла. «Если бы не Дэрби, все закончилось бы гораздо хуже», — сказал американец.

Ранее сообщалось, что в американском штате Теннесси собака защитила хозяйку от ядовитой змеи. Пес первым заметил угрозу и бросился к пресмыкающемуся. Оно несколько раз укусило собаку, после чего ей дали противоядие, обезболивающее и масло каннабиса.

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