Верный пес спас хозяина от тигра

В индийском штате Мадхья-Прадеш собака спасла хозяина от тигра. Об этом сообщает информационный портал Gulf News.

22-летний Панчам Гаджбе (Pancham Gajbe) вместе с братом и собакой возвращались из леса в деревню в субботу, 1 июня. Когда индийцы шли сквозь кустарник, перед ними неожиданно появился тигр.

Хищник прыгнул на Гаджбе, сбил с ног, поранил ему руку и голову. Собачий лай отвлек тигра. Брат Гаджбе побежал в деревню.

Вскоре жители деревни примчались на помощь с оружием. Все время, пока они не появились, пес продолжал лаять. Заслышав шум, хищник убежал.

«Я был на волосок от смерти. Тигр стоял надо мной, но прежде чем он смог добраться до моего горла, собака начала лаять. Это заставило тигра отступить назад и некоторое время стоять на месте», — рассказал мужчина.

Гаджбе госпитализировали, сейчас его здоровью ничего не угрожает.

Представители лесного департамента призвали людей как можно меньше ходить в лес.

В мае сообщалось о собаке, которая обнаружила в Таиланде среди поля похороненного заживо новорожденного ребенка. Хозяин пса откопал младенца и отвез его в больницу, его здоровью ничего не угрожает.

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