Россиянин покурил в чужой квартире и оказался должен миллион рублей

В Апатитах (Мурманская область) суд взыскал с мужчины, устроившего пожар в съемной квартире, более миллиона рублей. Об этом сообщает «СеверПост.ru».

Возгорание произошло из-за непотушенной сигареты, с которой 40-летний арендатор уснул на диване. В результате жилое помещение полностью выгорело, пострадала и квартира соседей. По решению суда, съемщик выплатит 1,09 миллиона рублей собственникам жилья. Соседям достанется 160 тысяч рублей. Кроме того, мужчине назначено наказание в виде исправительных работ сроком на один год.

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По данным портала «Мир квартир», однокомнатная квартира в Апатитах в среднем стоит 750 тысяч рублей, двухкомнатная — миллион рублей, «трешка» — 1,85 миллиона рублей. Цены на жилье в городе за год к декабрю 2019-го снизились на четыре процента.

В январе 2019-го эталонно плохие арендаторы ужаснули жителей Пятигорска, сдававших недвижимость в Ставрополе. Постояльцы — семья из восьми человек — оставили в съемной квартире жуткий беспорядок, украли раковину из ванной комнаты, задолжали около 15 тысяч рублей за коммунальные услуги и попытались компенсировать ущерб фальшивыми деньгами.

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