Россиянин пожаловался на протекающую крышу и получил молотком по голове

В Рязани возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, работающего в управляющей компании. Мужчина подозревается в избиении гражданина, пожаловавшегося на протекание воды через крышу многоквартирного дома. Об этом сообщается на сайте областного управления МВД.

По данным следствия, в начале октября 33-летний рязанец проводил ремонт в своей квартире в новом доме в Рязани. Когда пошел дождь, выяснилось, что вода попадает в жилое помещение. Мужчина вызвал на место представителей управляющей компании, обслуживающей дом. Вскоре к нему приехали люди, один из которых представился руководителем фирмы. После недолгого обсуждения причин заливания квартиры разгорелся конфликт, в ходе которого представитель управляющей компании схватил рабочий инструмент, принадлежащий пострадавшему, и несколько раз ударил им рязанца по голове. После этого мужчина скрылся.

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О случившемся было сообщено в полицию, владельца квартиры с травмами головы госпитализировали. Полицейские оперативно установили личность представителя управляющий компании. 39-летний мужчина задержан. Известно, что ранее он был судим за мошенничество.

Из квартиры изъяли орудие преступления — молоток. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело, ему грозит лишение свободы на срок до десяти лет.

В августе 2019-го был назван город России с худшим качеством оказываемых жилищно-коммунальных услуг. Таковым признали Шахты. На втором месте оказался еще один населенный пункт в Ростовской области — Каменск-Шахтинский. Далее следуют (в порядке улучшения показателей): Архангельск, Киселевск, Орск и Камышин. Городом с лучшим ЖКХ оказался Ейск.

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