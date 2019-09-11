Россиян заставили выбивать долги из соседей

В Екатеринбурге управляющая компания перекрыла жильцам дома парковку, чтобы те заставили своих соседей-должников закрыть долги по жилищно-коммунальным услугам (ЖКУ). Об этом пишет «Российская газета».

Инцидент произошел в жилом комплексе «Миллениум». Его резиденты задолжали по ЖКУ более 1,5 миллиона рублей. В ответ управляющая компания (УК) закрыла для автомобилистов временную парковку, которую застройщик предоставил на время строительства подземного паркинга. В подъездах УК вывесила объявления, в которых говорилось, что для разблокировки парковки жильцам дома нужно заставить соседей закрыть все долги.

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В УК свои действия объяснили тем, что подача иска в суд оказалась неэффективной. В компании рассказали, что за те несколько месяцев, которые занимает процесс взыскания долга, жильцы ликвидируют задолженность. В результате коммунальщики просто зря тратят финансовые и человеческие ресурсы. Коммунальщики добавили, что повлиять на должников с помощью отключения электричества или горячей воды они не имеют права.

Через несколько дней после инцидента представители УК побеседовали с собственниками квартир на собрании. Затем компания оповестила жильцов, что большая часть долгов погашена. Временная парковка остается закрытой только для должников — их допустят на нее после того, как они внесут коммунальные платежи.

Ранее в сентябре стало известно, что в Томске коммунальщики требовали долг умершего россиянина с его пятилетней дочери. Прокуратуре пришлось добиваться списания задолженности.

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