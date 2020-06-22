Молодые россияне невзлюбили ипотеку

Почти треть — 32 процента — российских миллениалов (людей, родившихся в 1981-1996 годах) не хотят приобретать жилье в ипотеку, так как опасаются, что в дальнейшем не смогут ее выплачивать. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование Райффайзенбанка.

Больше, чем жители других городов, этого боятся зарегистрированные в Перми и Санкт-Петербурге, показал проведенный банком опрос. В нем участвовали более 2 тысяч молодых россиян из десяти крупных городов страны. Большая часть миллениалов (42 процента), готовых самостоятельно оплатить покупку жилья, проживают в Москве. На поддержку родителей рассчитывает сильнее других молодежь из Нижнего Новгорода (27 процентов) и Ростова-на-Дону (20 процентов).

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Исследование показало, что 76 процентов миллениалов хотят в будущем приобрести квартиру, около 20 процентов планируют жить в загородном доме. Эксперты полагают, что пандемия коронавируса положительным образом повлияла на привлекательность загородной недвижимости.

Ранее в июне стало известно, что более половины (59 процентов) российских миллениалов в ближайшем будущем планируют приобрести жилье. Как выяснили аналитики, 44 процента миллениалов приготовились покупать квартиры в новостройках, а 26 процентов хотят жить во «вторичке».

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