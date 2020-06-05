Миллениалы приготовились скупать жилье в России

Более половины — 59 процентов российских миллениалов (людей, родившихся после 1981-го и до 1996-го) — в ближайшем будущем планируют приобрести жилье. Об этом говорится в исследовании, подготовленном специалистами Райффайзенбанка и группы «ЛСР» (есть в распоряжении «Ленты.ру»).

Как выяснили аналитики, 44 процента миллениалов приготовилось покупать квартиры в новостройках, а 26 процентов хотят жить во «вторичке». Для 30 процентов тип недвижимости не имеет значения. Для москвичей одной из самых значимых причин переезда называется появление ребенка (22 процента выбрали этот вариант ответа). При этом покупку собственного жилья как вложение больше, чем в других регионах России, рассматривают миллениалы Санкт-Петербурга — 27 процентов петербуржцев обозначили свои инвестиционные планы. Они же больше других устали от съемного жилья (18 процентов).

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В основном миллениалы выбирают одно- или двухкомнатные квартиры в новостройках комфорткласса с отделкой «под ключ». При этом наиболее важными факторами при выборе жилья являются: цена и условия реализации (95 процентов опрошенных считают их важными), репутация застройщика (важна для 90 процентов), планировка квартиры (важна для 82 процентов), местоположение (важно для 81 процента) и полная отделка (важна для 75 процентов).

«Миллениалы обладают клиповым мышлением: им необходимо все и сразу», — констатируют аналитики. На момент проведения исследования 66 процентов респондентов жили в своих квартирах, 15 процентов — в квартирах родителей, 12 процентов снимали жилье. Значительная часть участников опроса (79 процентов) планируют покупать недвижимость в ипотеку.

Ранее сообщалось, что за май 2020-го квадратный метр в российских новостройках в среднем подорожал на 2,3 процента, до 62,4 тысячи рублей, — вопреки действовавшему повсеместно режиму самоизоляции. Цена новой квартиры также увеличилась — на 2 процента, до 3,5 миллиона рублей.

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