Квартиры в России подорожали вопреки режиму самоизоляции

За май 2020-го квадратный метр в российских новостройках в среднем подорожал на 2,3 процента, до 62,4 тысячи рублей, — вопреки действовавшему повсеместно режиму самоизоляции. Цена новой квартиры также увеличилась — на 2 процента, до 3,5 миллиона рублей, следует из материалов портала «Мир квартир», поступивших в редакцию «Ленты.ру».

Заметнее всего за месяц подорожал «квадрат» в Москве, Владивостоке и Сочи — на 4 процента, до 229,7 тысячи, 103,6 тысячи и 137 тысяч рублей соответственно. Цена лота сильнее всего (также на 4 процента) выросла в Сочи, Кемерове и Курске. Квартиры в трех городах в среднем стоят 8,5 миллиона, 2,6 миллиона и 2,5 миллиона рублей соответственно. В целом за май «квадрат» новых квартир подешевел лишь в восьми городах из 70 крупнейших в России. Средняя стоимость лота увеличилась в 54 городах, снизилась — в 15, в Астрахани осталась на том же уровне.

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«Застройщики сейчас оказались в очень сложном положении: с одной стороны, высокие издержки не позволяют снизить цены, с другой — опасно их повышать при явном падении покупательской способности, — отмечают аналитики. — Осталась надежда на восстановление спроса с помощью льготной ипотеки, но в период кризиса далеко не каждый покупатель решится на увеличение кредитной нагрузки».

Эксперты не ожидают снижения стоимости жилья. «Девелоперам отступать некуда, — поясняют в «Мире квартир». — Они, скорее, отложат реализацию новых проектов и займутся продажей уже построенного, удерживая цены приблизительно на одном уровне».

Ранее, в апреле, обнищание до уровня 90-х назвали условием обвала цен на жилье в России. По мнению аналитиков, коронавирус и меры, введенные для его нераспространения, не приведут к резкому падению стоимости квартир. Но в существующих экономических условиях цены на квадратные метры могут снизиться до уровня как минимум полуторагодовой давности.

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