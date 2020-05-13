Названа цена самой дорогой квартиры России

Самая дорогая российская квартира стоит 1,9 миллиарда рублей — в такую сумму оценили трехуровневый пентхаус в жилом комплексе «Дом на Мосфильмовской», расположенном на западе Москвы. Об этом говорится в материалах портала «Мир квартир», предоставленных редакции «Ленты.ру».
Из окон квартиры открываются виды на Парк Победы, Воробьевы горы и излучину Москвы-реки. Подняться в пентхаус можно на персональном высокоскоростном лифте из отдельной входной группы и личного паркинга на восемь машино-мест. Общая площадь апартаментов — 2 тысячи квадратных метров. На крыше установлен бассейн с водопадом.
Вторым в рейтинге самых дорогостоящих квартир России назван объект за 1,7 миллиарда. Такова цена 507-метровой квартиры в гостинице «Украина». Жилое помещение включает 150-метровую гостиную, 35-метровую кухню с подсобными помещениями, кабинет и спальни (каждая — с санузлом и гардеробной).
На третьем месте — пентхаус с дизайнерской отделкой и террасой в клубном доме на Остоженке (Бутиковский переулок, 5). Общая площадь квартиры — 418 квадратных метров, цена — 1,55 миллиарда рублей.
Ранее в мае стало известно, что квартирами в московских новостройках стали чаще интересоваться выходцы из других российских регионов: доля приезжих на столичном рынке недвижимости в апреле увеличилась до 30 процентов — по сравнению с 15-20 процентами в марте.