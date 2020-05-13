Определена минимальная ставка аренды квартиры в Москве

В мае минимальная ставка аренды квартиры в Москве опустилась до 20 тысяч рублей. Месяц назад этот показатель составлял 25 тысяч рублей, следует из материалов агентства «ИНКОМ-Недвижимость», поступивших в редакцию «Ленты.ру».

Как определили риелторы, самая дешевая съемная квартира расположена в пятиэтажном доме на улице Буракова, неподалеку от станции метро «Семеновская» на востоке города. Общая площадь жилого помещения — 20 квадратных метров. В квартире выполнен косметический ремонт, есть вся мебель и необходимая бытовая техника.

На втором месте рейтинга дешевых съемных квартир — лот за 22 тысячи рублей в месяц: это «однушка» в кирпичной пятиэтажке на 9-й Парковой улице, в трех минутах ходьбы от станции метро «Щелковская» (район Северное Измайлово). Общий метраж квартиры — также 20 квадратных метров.

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Третью позицию занял объект за 23 тысячи в месяц (однокомнатная квартира площадью 33 квадратных метра в панельном доме на Щелковском шоссе), четвертую — лот за 24 тысячи («однушка» у метро «Котельники»). Замыкает пятерку предложение стоимостью 25 тысяч рублей в месяц: это «однушка» в панельной пятиэтажке на Утренней улице, в пяти минутах ходьбы от станции метро «Перово» (район Новогиреево).

Ранее, в апреле, стало известно, что граждане стран СНГ бросились снимать квартиры в Москве во время режима самоизоляции. Доля поступающих от них запросов на аренду жилья увеличилась до двух третей от общего числа заявок.

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