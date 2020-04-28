Квартиру в Москве предложили в аренду за миллион рублей в месяц

В апреле 2020-го максимальная ставка аренды жилой недвижимости в Москве достигла миллиона рублей в месяц. По такой цене сдается шестикомнатный пентхаус на Ленинском проспекте, следует из материалов агентства «ИНКОМ-Недвижимость», поступивших в редакцию «Ленты.ру».

Квартира занимает два верхних этажа жилого комплекса премиум-класса, отмечают риелторы. Общая площадь объекта — 480 квадратных метров. На первом уровне — терраса с панорамным видом, гостиная и столовая зона, кухня, спальня и детская, гардеробная, кладовая и хозяйственная комнаты. На втором — кабинет, две спальни, сауна, две гардеробные. Дизайн интерьера выполнен в стиле хай-тек.

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В топ-5 дорогих съемных квартир апреля также попали объекты, расположенные на Цветном бульваре, Пресненской набережной (в деловом центре «Москва-Сити») и на Зоологической улице. Ставки аренды предлагаемых апартаментов — от 500 тысяч до 900 тысяч рублей в месяц.

Ранее в апреле стало известно, что граждане стран СНГ бросились снимать квартиры в Москве во время режима самоизоляции. Доля поступающих от них запросов на аренду жилья увеличилась до двух третей от общего числа заявок.

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