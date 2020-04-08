Найдена самая дешевая съемная квартира Москвы

Найдена самая дешевая съемная квартира в пределах «старой» Москвы — это «однушка» за 20 тысяч рублей в месяц рядом с метро «Коптево». Об этом говорится в материале агентства «Инком-Недвижимость», поступившего в распоряжение «Ленты.ру».

Квартира площадью 32 квадратных метра находится на первом этаже пятиэтажки по улице Генерала Рычагова. Жилье будет сдаваться в июне и только на один месяц. В наличии есть вся необходимая мебель, из бытовой техники имеется холодильник. На окнах установлены металлические решетки.

На второй строчке рейтинга расположилась «однушка» в 35 «квадратов» на 15 этаже дома по улице Маршала Савицкого (Южное Бутово). До станции «Бульвар Дмитрия Донского» отсюда придется добираться не менее 10 минут. В квартире есть просторная оборудованная гардеробная, кровать стол и диван, а на кухне — встроенный гарнитур и новая бытовая техника. Просят за объект 23 тысячи рублей в месяц.

Третье место досталось квартире за 24 тысячи рублей в месяц в 15 минутах езды на транспорте от метро «Царицыно». Недвижимость площадью 35 квадратных метров находится на четвертом этаже 12-этажного дома на Михневской улице. Внутри недавно сделан косметический ремонт, есть минимальная меблировка и бытовая техника. Данное предложение действительно для одного или двух человек.

Ранее эксперты в сфере недвижимости назвали районы столицы с самыми дорогими съемными квартирами. Ими оказались Арбат-Кропоткинская (22 процента предложения в конце 2019 года), Тверская-Кремль (17 процентов), Ленинский и Ленинградский проспекты (9,7 и 9,2 процента соответственно), Лубянка-Китай-город (8,4 процента).

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Дом»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: dom@lenta-co.ru