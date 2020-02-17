Названы районы Санкт-Петербурга с самыми дешевыми съемными квартирами

Районами Санкт-Петербурга с самыми дешевыми съемными квартирами стали Кронштадтский (в среднем 21,5 тысячи рублей в месяц), Колпинский (24,5 тысячи рублей в месяц) и Петродворцовый (26,5 тысячи рублей). Об этом говорится в материале федерального портала «Мир квартир».

Также в пятерку вошли Красносельский (в среднем 27,8 тысячи рублей ежемесячно) и Пушкинский районы (28,8 тысячи рублей). По итогам 2019 года средняя арендная ставка по городу составила 36992 рубля.

Самые дорогие районы Санкт-Петербурга для аренды жилья — это Петроградский (в среднем 57,3 тысячи рублей в месяц), Центральный (55,6 тысячи рублей), Василеостровский (51 тысяча рублей), Адмиралтейский (45,6 тысячи рублей) и Московский (41,5 тысячи рублей).

Ранее стало известно о самой дорогой комнате Северной столицы — это жилье стоимостью 6,3 миллиона рублей в Центральном районе города площадью 20 «квадратов».

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