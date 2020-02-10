Найдена самая дорогая комната Санкт-Петербурга — это жилье стоимостью 6,3 миллиона рублей в Центральном районе города площадью 20 «квадратов». Об этом говорится в материале агентства недвижимости «Доли.ру», поступившем в распоряжение «Ленты.ру».

Минимальный бюджет сделки в данном районе составляет 900 тысяч рублей. На такие деньги можно купить 11-метровую комнату в самом центре Санкт-Петербурга.

Вторую строчку по количеству предложений занял Адмиралтейский район. Самая дешевая комната продается здесь за 850 тысяч рублей (шесть квадратных метров), а самая дорогая — за 4,1 миллиона рублей (жилье площадью более 31 «квадрата»).

На третьем месте оказался Петроградский район с минимальной стоимостью комнаты в 950 тысяч рублей. Максимально дорогое предложение на «Петроградке» — почти пять миллионов рублей.

Самым доступным в Санкт-Петербурге стал Приморский район. За комнату площадью 12 квадратных метров здесь просят 690 тысяч рублей. Также в рейтинг вошел Красногвардейский район — 750 тысяч рублей за девять «квадратов».

Ранее стало известно о самых желанных районах Санкт-Петербурга. Горожане мечтают жить в 65-м округе Приморского района, Южно-Приморском округе и округе Смольнинское.

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