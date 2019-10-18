Жилье в Санкт-Петербурге резко подорожало

По итогам третьего квартала 2019-го квадратный метр жилья в петербургских новостройках подорожал на 8,5 тысячи рублей — по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года. Об этом свидетельствуют материалы агентства Active, поступившие в редакцию «Ленты.ру».

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Как отмечают аналитики, квартальный рост цен на новое жилье в Санкт-Петербурге был не столь выраженным: «квадрат» подорожал на 2,6 процента, или на 3 тысячи рублей за три месяца. В среднем квадратный метр квартир в новостройках эконом- и комфорткласса в октябре стоит 116,4 тысячи рублей.

Эксперты указывают, что объективных факторов для подорожания недвижимости в городе нет. «Скорее всего это (увеличение цен рядом застройщиков — прим. «Ленты.ру») связано с сезонным оживлением рынка. Как правило, осенью проходит большинство сделок по приобретению жилья. Так что девелоперы просто реагируют на увеличение спроса со стороны покупателей», — поясняют в Active.

Ранее, в августе, был назван район Петербурга с аномально дешевым жильем. По данным аналитиков, квартиры в Колпинском районе уступают в цене недвижимости, строящейся в пригородах культурной столицы. Купить квартиру в Колпино можно по цене от 1,8 миллиона рублей.

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