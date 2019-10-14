Жителей дома в российском городе заставили снять с окна ЛГБТ-штору

В Санкт-Петербурге полиция вынесла предупреждение хозяевам квартиры в одном из жилых комплексов в Калининском районе города за вывешивание полотна с расцветкой, схожей с расцветкой традиционного ЛГБТ-флага. Об этом пишет «Бумага».

Традиционный символ сообщества лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендерных людей в окне квартиры на первом этаже заметил гражданин, также проживающий в жилом комплексе. Он сфотографировал «флаг» и опубликовал снимок в локальном сообществе во «ВКонтакте». «Гомозащитники, что скажете по этому поводу? Почему я должен объяснять своему ребенку, что это и почему оно висит на окне?» — написал мужчина.

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На фотографии видно, что полотно висит внутри квартиры. В комментариях некоторые пользователи отметили, что это простая разноцветная штора. Тем не менее спустя неделю после первой публикации в сообществе появился новый пост от автора снимка: мужчина сообщил, что «флаг» сняли по указанию полиции. «Справедливость восстановлена, цветные наказаны. Виновные получили предупреждение за агитацию. Флаг убрали, сколько бы некоторые ни старались!» — поведал он.

Радужный флаг был создан американским художником Гилбертом Бейкером специально для гей-парада в Сан-Франциско 1978 года. Традиционно он состоит из шести полос: красной, оранжевой, желтой, зеленой, синей и фиолетовой. В 2017 году Бейкер умер в США в возрасте 65 лет.

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