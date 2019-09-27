Российскую студентку пригрозили отчислить за поддержку ЛГБТ

Студентку второго курса Ярославского государственного педагогического университета (ЯГПУ) Алан Ерох собрались отчислить под предлогом неуспеваемости. Девушка уверена, что дело в ее ЛГБТ-активизме, пишет «7х7».

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По ее словам, в сентябре один из педагогов в частной беседе сказал ей, что просьба отчислить ее поступила из администрации губернатора области. Там были недовольны, что она участвует в ЛГБТ-акциях.

Через несколько дней студентка пришла на беседу к преподавательнице, у которой должна была сдавать зачет. Та подчеркнула, что в этом «нет смысла», а сама она — «подневольный человек». «Вы понимаете, что вам не дадут учиться? Как вы собираетесь дальше жить? Ситуация тяжелая, но я вам сказала все честно», — цитирует издание слова преподавательницы.

В пресс-службе ЯГПУ «7х7» сообщили, что у девушки не закрыта летняя сессия, а о ее общественной деятельности в вузе ничего не знают.

Алан Ерох занимается активизмом с 2017 года. В августе 2019-го ее задержали за акцию против домашнего насилия у здания регионального управления МВД России.

Ранее в сентябре руководство Уральского государственного экономического университета захотело отчислить студента, подписанного на ЛГБТ-паблики во «ВКонтакте». В вузе признались, что у них есть система мониторинга за активностью учащихся в сети. В защиту молодого человека выступили в Минобрнауки.

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