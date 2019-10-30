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Российскую ЛГБТ-активистку отчислили из университета

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ЛГБТ-активистку и студентку второго курса Ярославского государственного педагогического университета (ЯГПУ) Алан Ерох отчислили якобы из-за плохо написанного теста, в форме которого проходил зачет. Девушка не согласна с его результатами. Об этом «Ленте.ру» сообщила сама Ерох.

По ее словам, ей неправильно зачли количество правильных и неправильных ответов в тесте по английскому языку. Чтобы получить зачет, Ерох не хватило шести процентов правильных ответов.

«Я прекрасно понимала, что меня отчислят. Мне только было интересно сейчас, или я все-таки доживу до зимней сессии. На то, что я дальше зимней сессии проучусь, я вообще не ставила», — сказала Ерох в беседе с корреспондентом «Ленты.ру».

Ранее Ерох рассказала, что ее собрались отчислить под предлогом неуспеваемости. На самом же деле, по словам девушки, просьба об отчислении поступила из администрации губернатора области. Там были недовольны, что она участвует в ЛГБТ-акциях. Когда студентка пришла на беседу к преподавательнице, которой должна была сдавать зачет, та подчеркнула, что в этом нет смысла, а сама она — подневольный человек.

Алан Ерох занимается активизмом с 2017 года. В августе 2019-го ее задержали за акцию против домашнего насилия у здания регионального управления МВД России.

В сентябре руководство Уральского государственного экономического университета захотело отчислить студента, подписанного на ЛГБТ-паблики во «ВКонтакте». В вузе признались, что у них есть система мониторинга за активностью учащихся в сети. В защиту молодого человека выступили в Минобрнауки.

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Предыстория: Российскую студентку пригрозили отчислить за поддержку ЛГБТ
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