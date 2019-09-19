Кадыров согласился обсудить положение ЛГБТ-сообщества в Чечне

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что готов к диалогу о положении представителей ЛГБТ-сообщества в республике, однако считает проблему с нарушением их прав надуманной. Об этом он написал в своем Telegram-канале в четверг, 19 сентября.

Грозный намерен посетить докладчик Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по вопросам защиты прав представителей сексуальных меньшинств в Чечне Франк Швабе.

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Кадыров обвинил ПАСЕ и ряд других европейских организаций в предвзятом отношении к Чечне. По его мнению, они пытаются лишить РФ культуры, традиций и ценностей. «Чтобы мужчины перестали быть мужчинами, а женщины женщинами», — добавил он.

«Что касается "проблем" с ЛГБТ, то она сочинена и на самом деле не существует. По крайней мере, в Чечне. У нас мужчины женятся на женщинах, а женщины выходят за мужчин», — написал Кадыров.

Ожидается, что Швабе и другие представители ПАСЕ прибудут в Грозный в пятницу, 20 сентября.

Кадыров неоднократно обвинял во лжи правозащитные организации, которые сообщали о притеснении гомосексуалистов в республике. В апреле 2017 года он опроверг данные «Новой газеты» о массовых задержаниях геев в северокавказской республике.

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