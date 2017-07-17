Песков посоветовал комплексно оценивать «жесткие рассуждения» Кадырова

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал оценивать заявления главы Чечни Рамзана Кадырова, озвученные в интервью американскому каналу HBO, не вырывая из контекста. Его слова в понедельник, 17 июля, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Там действительно были достаточно жесткие рассуждения», — признал Песков.

В то же время представитель Кремля подчеркнул, что высказывания Кадырова следует рассматривать целиком, в рамках всего интервью. «И если их рассматривать в контексте, ничего из ряда вон выходящего там сказано не было», — сказал Песков.