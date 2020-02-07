Санкт-Петербургу предрекли нехватку кладбищ

В Санкт-Петербурге в ближайшее время может закончиться место для умерших. Комиссия по изменению Генплана города решила не увеличивать территорию кладбищ, пишет газета «Фонтанка».

Из запрошенных «Специализированной службой СПб по вопросам похоронного дела» 530 гектаров комиссия одобрила только 187, которые уже являются по документам кладбищем, в данном случае Южным. Также планируют расширять территории Мартышкинского, Нового городского, Северного, Громовского кладбищ и других.

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На сколько хватит нынешних кладбищ — данные разнятся. В комитете по промышленной политике, инновациям и торговле (КППИТ) считают, что ориентировочно на 25 лет, но с учетом захоронений в родственные могилы, а также кремации. Земля для захоронений так называемых безродников (неопознанных трупов или покойников, у которых не нашли родственников) может кончиться уже в 2021 году. Собеседники «Фонтанки» на рынке ритуальных услуг полагают, что места и для «обычных» умерших закончатся через два с половиной-три года.

В КПИИТ сказали, что необходимо более эффективно использовать существующие земли. Речь шла, в частности, о практике рекультивации, если за могилой долгое время никто не следит. Общая площадь старых кладбищ в Санкт-Петербурге составляет около 900 гектаров, из них до 25 процентов — бесхозные могилы, сообщили в Союзе похоронных организаций и крематориев. Городские погосты занимают территорию, которая сопоставима с площадью Центрального района.

В июле 2019 года астраханские коммунальщики отремонтировали улицу вместо щебня кладбищенским мусором, в том числе искусственными цветами и кусками надгробий.

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