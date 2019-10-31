Москвичи полюбили селиться у кладбищ

Не менее восьми процентов всех сделок с первичным жильем в российской столице приходится на проекты, расположенные в непосредственной близости от кладбищ, — примыкают к ним либо отделены от зоны захоронений только проезжей частью. Об этом говорится в материалах аналитиков Urbanus (есть в распоряжении редакции).

По статистике компании, в столице насчитывается девять новостроек с подобными особенностями расположения. В этих жилых комплексах распродано около 4,7 тысячи квартир и апартаментов. Стоимость квадратного метра в этих ЖК находится в пределах от 109,3 до 227,5 тысячи рублей.

Еще около 40 новостроек базируются в пределах километровой зоны от столичных кладбищ, отмечают в компании. Стоимость квадратного метра в этих ЖК варьируется от 100,6 до 713,3 тысячи рублей.

Материалы по теме Живых надо бояться Эти люди живут на кладбище, спят на надгробиях и гуляют между могилами

Аналитики Urbanus отмечают, что близость к местам захоронений не отталкивает покупателей жилья в столице. «Гораздо большее беспокойство у покупателей в этом плане вызывают промышленные предприятия, автострады и железнодорожные пути, ТЭЦ, очистные сооружения», — отмечается в материалах исследования.

В компании добавляют, что соседство ЖК с кладбищем порой рассматривается покупателями в качестве плюса проекта. «Фактически, кладбища — это тихие зеленые зоны. Многие из них представляют незаурядную историческую и культурную ценность. Иногда там можно познакомиться с представителями любопытных субкультур», — перечисляют аналитики.

Ранее аналитики ГК «ФСК» провели собственное исследование основных негативных факторов, влияющих на решение о покупке столичных новостроек. Самым худшим для жилого комплекса, по их статистике, оказалось соседство со свалкой — об этом заявили 72 процента участников исследования. Купить квартиру рядом с действующим производством оказались не готовы 47 процентов опрошенных, рядом с кладбищем — 38 процентов респондентов.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Дом»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: dom@lenta-co.ru