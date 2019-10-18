Ступени московского Театра эстрады оказались утерянным надгробным памятником

Куски надгробий, которые использовались в качестве ступеней Театра эстрады на Берсеневской набережной, оказались частью утерянного памятника. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей столичного Депкульта.

Департамент культуры Москвы организовал экспертное расследование, чтобы выяснить происхождение фрагментов гранитного надгробия, которые были обнаружены при работах по благоустройству на Берсеневской набережной. Как выяснилось, плиты составляли постамент надгробного памятника на могиле супругов Бекетовых, похороненных в XVIII веке на кладбище Новоспасского монастыря.

«В 1927 году скульптурная часть памятника, изображавшая аллегорические фигуры Веры и Надежды, была перенесена в усыпальницу Голицыных Донского монастыря. Там он сохранился до наших дней и сейчас является музейным предметом музея имени Щусева», — приводит агентство слова представителя Депкульта.

О том, что в при работах по благоустройству в районе столичного Театра эстрады были найдены части могильных плит, стало известно 15 октября: соответствующие фотографии были выложены в соцсетях и вызвали общественный резонанс.

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