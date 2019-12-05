В России выставили на продажу квартиру с гробами

В Белокурихе выставили на продажу квартиру с ритуальным магазином, говорится на сайте Алтайского портала недвижимости.

Квартира находится на первом этаже пятиэтажки на Советской улице, а также частично в пристройке к зданию. Здесь два входа: один в само жилое помещение, а другой — в ритуальную службу «Галлея», где ведется продажа гробов. Соседняя дверь ведет к участковому.

Общая площадь объекта составляет 300 квадратных метров, жилая — 200. В объявлении отмечается, что в квартире насчитывается три комнаты и недавно сделан евроремонт.

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