В России решили построить детскую горку из кладбищенской земли

В селе Красноярка Омской области начали строить ледяную горку для детей из земли с кладбища с крестами, венками и искусственными цветами. Видео стройки появилось в одной из местных групп во «ВКонтакте».

«Вот представьте, наши дети будут кататься на этом. Это кощунство натуральное. Веночки, крестики. И горку! Какие затейники!» — отметила автор ролика. На опубликованных кадрах действительно можно заметить мусор с кладбища, в частности — бутоны искусственных гвоздик.

Как заявили изданию «Город55» в правительстве Омской области, землю менять не собираются. Вместо этого из нее уберут весь «ритуальный» мусор и вывезут его на специальный полигон.

Ранее сообщалось о российских детях, которые три часа играли рядом с брошенным медиками трупом в одном из дворов Санкт-Петербурга. По словам очевидцев, приехавшие на вызов врачи зафиксировали смерть мужчины и уехали. Специальные службы не смогли своевременно забрать труп. Видео инцидента появилось в сети.

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