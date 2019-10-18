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Россиянка оскорбилась и потребовала выкопать ветерана из могилы

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Архивное фото

Жительница деревни Саиткулово Кугарчинского района Башкирии Альфия через суд потребовала выкопать останки ветерана Великой отечественной войны, так как ей не понравилось, что мужчина похоронен рядом с ее родственниками. Об этом 17 октября сообщило издание Ufa1.ru.

Женщина написала заявление в прокуратуру, утверждая, что участок, на котором похоронен ветеран, является родовым — там похоронены родители Альфии, два их умерших в младенчестве ребенка и погибший в аварии брат. Тело ветерана женщина назвала «посторонним».

В исковом требовании Альфия уточнила, что место, которое занимает тело ветерана, предназначалось ей по воле матери. Она также считает, что захоронение оскорбляет память ее семьи. «Эти действия являются глумлением над памятью наших родителей, что воспринимается мною как оскорбление нашего рода», — говорится в заявлении. Женщина решила, что вдова ветерана Накия действовала незаконно и причинила ей моральные страдания, оцененные в 100 тысяч рублей.

Накия рассказала изданию, что мужчина умер в 2016 году. По ее словам, ветеран сам выбрал место для погребения. Она отметила, что мужа похоронили по мусульманским обычаям, и выкапывание останков оскорбит его память. Во время войны мужчина был связистом, а также воевал против японских фашистов после капитуляции Германии. Он вернулся домой в 1949 году. За подвиги его наградили орденом Отечественной войны II степени, медалями «За победу над Германией», «За отвагу», «За освобождение Праги».

Глава Новопетровского сельсовета Хусаин Аллабердин рассказал, что Альфие не принадлежит ни один участок на кладбище, она называет его родовым, потому что у мусульман принято хоронить семью рядом. Адвокат Роман Петров добавил, что земля на кладбище принадлежит муниципалитету, а значит покоиться на нем может каждый, независимо от прописки.

Ранее сообщалось, что в Калужской области гроб с покойником дважды выкопали после конфликта с ритуальщиками. Внук погребенного рассказал, что семья хоронила дедушку самостоятельно. Перед похоронами директор местного ритуального агентства угрожал им выкопать гроб за отказ пользоваться его услугами.

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