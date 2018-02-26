Гроб с покойником дважды выкопали после конфликта с ритуальщиками

Полиция в Калуге начала проверку заявления родственников о том, что на одном из городских кладбищ неизвестные выкопали из свежей могилы гроб с телом мужчины, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя городского МВД.

По данным ведомства, мужчина был похоронен 22 февраля на территории кладбища, расположенного возле деревни Некрасово. На следующий день неизвестные раскопали могилу и вытащили гроб.

Видео с места инцидента на YouTube опубликовал внук погребенного. Он сообщил «Калужским новостям», что хоронили дедушку самостоятельно, а перед похоронами им угрожал выкопать гроб директор местного ритуального агентства «Ангел» Денис Войде, от услуг которого калужане отказались.

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«Все венки повыбрасывали, крест выбросили, гроб выкопали, это вообще, это не люди, а звери (...) Гроб с телом стоит, гроб сломали», — описал ситуацию он.

Гроб захоронили на том же месте во второй раз, но его снова выкопали и опять вынесли с кладбища венки и цветы, рассказала радиостанции «Говорит Москва» родственница покойного Евгения Бровченко. Она добавила, что у семьи не было официальных документов на родовую могилу — то, что кладбище закрыто, она узнала от следователей, к которым обратилась в связи с незаконной эксгумацией, вандализмом и кражей. Но, по ее словам, никаких запрещающих указателей на погосте нет, и местные жители продолжают хоронить там умерших.

Директор ритуального агентства отверг обвинения в свой адрес. Он подтвердил, что пожаловался на незаконное захоронение участковому, но раскопку могилы назвал инсценировкой конкурентов, чтобы его оклеветали, а затем предположил, что покойного в гробу не было.

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